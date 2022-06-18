الامارات | رئيس ريال مدريد بيريز يجرح مبابي "المسكين" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد بيريز يجرح مبابي "المسكين" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يوجه خلاله كلمات عفوية جارحة للاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي الذي رفض عرض النادي الملكي واختار البقاء في "حديقة الأمراء" مما أثار حفيظة جماهير "الميرينغي" التي كانت تنتظر بفارغ الصبر تنفيذ مبابي وعده بتحقيق حلم الطفولة.

وظهر بيريز وهو يوقع على صور تذكارية لأحد المشجعين، الذي قال له "لا تحاول التعاقد مع مبابي مرة أخرى"، فجاء رد بيريز على غير عادته: "المسكين (مبابي) من المؤكد أنه يندم على قراره الآن".

وكان بيريز قد أثار الجدل بتصريح سابق لبرنامج "إل شيرينغيتو" على قناة "ميغا" الإسبانية عندما سئل عن إمكانية انضمام مبابي لريال مدريد لاحقا، بقوله: "ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرفه ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل"، وهو الأمر الذي أصبح مرفوضاً لدى قطاع كبير من الجماهير المدريدية التي تعتبر مبابي "خائن".

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