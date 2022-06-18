التوقف يجبر الأندية على كسر حاجز الرسمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسر فريقا الاتحاد والأهلي حاجز الرسمية في تاريخ مواجهاتهما، بعد أن خاض الفريقان الجمعة، أول لقاء ودي تاريخي يجمع الفريقين، تزامنا مع فترة التوقف الحالية التي يشهدها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي استطاع من خلاله النادي الأهلي كسب نتيجتها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة احتضنها الملعب الرديف لاستاد الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) بعيدا عن أنظار الجماهير ووسائل الإعلام.

واطمأن الأهلي على جاهزية فريقه قبل مواجهتي الرائد والشباب المصيرية للهروب من مراكز خطر الهبوط، فيما بعثت النتيجة مخاوف الاتحاديين من مواجهة الاتفاق المقبلة في أطار المنافسة على لقب الدوري.

وشهدت العاصمة الرياض قمة كروية أخرى جمعت فريقي الهلال ونظيره الشباب في مواجهة ودية احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، كسب من خلالها الهلال النتيجة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للشباب، بعد أن دخل البرازيلي رامون دياز بكامل أوراقه والتي شهدت عودة الثنائي غوستافو كويلار، وأندريه كاريلو، بعد تعافيهما من الإصابة في مباراة شهدت مواصلة البرازيلي ميشايل دلغادو لنجوميته بتسجيله «هاتريك»، فيما سجل موسى ماريغا الهدف الرابع.

الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهلال سيحل ضيفا على الفتح وستقام على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يستضيف التعاون ضيفه الشباب وستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.