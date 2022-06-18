النصر يتفق مع الفرنسي جارسيا لقيادة فريقه الكروي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق نادي النصر وبصور ة نهائية مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا (58 سنة) لتولي مهام الفريق في الموسم الكروي الجديد على حساب الأرجنتيني ميجيل آنخل روسو، لموسمين كرويين، بعد أن طرق أبواب المفاوضات في سبتمبر الماضي برغبة من مسيري النادي في التعاقد معه على حساب البرازيلي مانو مينيز بعد إقالته من منصبه في الجولات الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ولم يستطع جارسيا المولود في مدينة نيمورس في 20 فبراير 1964 في الحصول على أي بطولة بعد أن كان قريبا من الدوري الأوروبي مع مارسيليا في 2017 -2018، لكنه خسر النهائي من أتلتيكو مدريد. وكان رودي جارسيا قريبا من تولي المهام التدريبية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل التعاقد مع الألماني رالف رانجنيك. سيرته الكروية:





رودي جارسيا، فرنسي الجنسية، من مواليد مدينة نيمورس في 20 فبراير 1964.



بدأ مسيرته كلاعب مع نادي كوربيل إيسونيس في الأعمار السنية، بعدها انتقل إلى فيري تشاتيلون ثم إلى ليل الذي ظهر معه للمرة الأولى على مستوى الفريق الأول.



انتقل من نادي ليل ومن ثم إلى مارتيجيس، وأنهى مسيرته في نادي كوربيل إيسونيس.



بدأ مشواره التدريبي في نادي كوربيل إيسونيس (1994 ـ 1998).



الأندية التي دربها رودي جارسيا:



كوربيل إيسونيس ( 994 ـ 1998



سانت إتيان 2001



ديجون الفرنسي في 2002ــ 2007



لو مان الفرنسي وقضى معه موسما واحدا 2007.



ليل الفرنسي 2008 و2013



روما الإيطالي 2013 ـــ 2016



مارسيليا الفرنسي 2016 ــ 2018



ليون الفرنسي 2019 ـ 2021



خاض رودي جارسيا 875 مباراة مع تلك الفرق



فاز في 423 منها وتعادل في 227 وخسر 225



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