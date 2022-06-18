مضر والخليج في العالمية وأجنبيان بالموسم الجديد

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وشهد الاجتماع عرضا ملخصا لنتائج الاستراتيجية الخاصة بالاتحادات الرياضية المنبثقة من مبادرات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية «استراتيجية دعم الاتحادات»، والتي حقق من خلالها الاتحاد ممثلا بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، المعايير المطلوبة واستحقاق كامل الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية، كما ناقش الاجتماع البرامج والأهداف المستقبلية للاتحاد والخاصة بالمشاركات الدولية للمنتخبات وتطوير عمل عدد من اللجان العاملة بما يواكب تطلعات الاتحاد.وأقر مجلس إدارة الاتحاد مشاركة ناديي مضر والخليج في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» 2022 المقرر إقامتها في أكتوبر القادم، إضافة للموافقة على مقترح اللجنة الفنية والمسابقات بمشاركة لاعبين أجنبيين فقط في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للموسم المقبل 2022-2023.
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