شكرا لقرائتكم خبر الغيابات تحرج الفتح أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويغيب عن الفتح كل من الجزائري سفيان بن دبكة والثنائي المغربي مراد باتنا ومروان سعدان، فيما انضم البيروفي كرستيان كويفا للفريق، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال.وأجرى الفتح تدريباته مساء أمس على ملعب النادي «الرديف» بالأحساء، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال الخميس المقبل، ضمن الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية، بعدها عمل المدير الفني دونيس على تطبيق تدريبات تكتيكية باللعب في مساحات ضيقة والتمرير السريع، فيما استكمل المران بمناورة فنية عمل من خلالها على تنفيذ طرق لعب مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الغيابات تحرج الفتح أمام الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.