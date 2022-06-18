شكرا لقرائتكم خبر الغيابات تحرج الفتح أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد موجة الإصابات التي اجتاحت الفريق ركز المدير الفني للفتح اليوناني جيورجوس دونيس، خلال تدريب أمس على تجهيز البدلاء.

ويغيب عن الفتح كل من الجزائري سفيان بن دبكة والثنائي المغربي مراد باتنا ومروان سعدان، فيما انضم البيروفي كرستيان كويفا للفريق، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال.

وأجرى الفتح تدريباته مساء أمس على ملعب النادي «الرديف» بالأحساء، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال الخميس المقبل، ضمن الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية، بعدها عمل المدير الفني دونيس على تطبيق تدريبات تكتيكية باللعب في مساحات ضيقة والتمرير السريع، فيما استكمل المران بمناورة فنية عمل من خلالها على تنفيذ طرق لعب مختلفة.