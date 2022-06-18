بايرن ميونخ يلتزم الصمت حيال ماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التزم نادي بايرن ميونخ الألماني الصمت فيما يتعلق بالتقارير التي ذكرت أنه توصل إلى اتفاق لضم النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، فيما أعلن أمس رحيل المدافع لارس لوكاس ماي عن الفريق للانضمام إلى لوجانو السويسري.

وانضم ماي (22عاما) إلى بايرن ميونخ كلاعب ناشئ عام 2014 لكنه نادرا ما شارك مع الفريق الأول، وقضى فترتي إعارة لفريقي دارمشتاد وفيردر بريمن.

وأعلن بايرن ميونخ عن صفقة انتقال ماي إلى لوجانو عبر بيان بموقعه على الإنترنت، وذلك بعد أن ودع الجمعة لاعب خط الوسط الإسباني مارك روكا الذي انضم إلى ليدز يونايتد الإنجليزي.

لكن بايرن حامل لقب الدوري الألماني (وندسليجا) لم يعلن أي شيء بشكل رسمي بشأن ساديو ماني، رغم أن تقارير في إنجلترا وألمانيا ذكرت أن الناديين توصلا إلى اتفاق حول انتقال اللاعب مقابل نحو 40 مليون يورو (42 مليون دولار) شاملة المتغيرات.

وذكرت تقارير أن حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونخ كان متواجدا في ليفربول لإجراء محادثات.

لكن قبل إتمام أي صفقة، يفترض أن يخضع ساديو ماني للفحص الطبي الثلاثاء المقبل، وقد ظهر اللاعب مؤخرا في مقطع فيديو خلال تواجده في السنغال.

وتحدث ماني (30عاما) بشكل صريح بشأن التفكير في مستقبله مع ليفربول، الذي وجد خيارا بديلا بالفعل بإتمام صفقة التعاقد مع المهاجم داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي.

وقد يشكل التعاقد مع ماني أمرا حاسما لبايرن في ظل احتمالات رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وكرر ليفاندوفسكي إبداء رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، لكن النادي البافاري أكد أنه يرتبط بعقد لا يزال مستمرا لمدة عام آخر.