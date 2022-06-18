جروح الزمالك تصطدم بنشوة الأهلي في قمة الدوري المصري اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مواجهة قوية منتظرة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة بطولة الدوري المصري، برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث الذي لعب 3 مباريات أقل.

يخوض النادي الأهلي، موقعة القمة ضد الزمالك بمدرب موقت وهو سامي قمصان بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الاثنين الماضي الذي فسخ عقده بالتراضي.

ويتفاوض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أكثر من مرشح لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بدلا من المؤقت سامي قمصان وسط أنباء قوية عن قدوم البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي السابق لخلافة موسيماني.

الظهير الأيمن

بينما نادي الزمالك، يدخل لقاء القمة أمام الأهلي بمدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي قدم لتدريب الفريق في مارس الماضي بعقد لمدة موسم ونصف الموسم ولا توجد أي خلافات حول استمرار البرتغالي في الفترة المقبلة.

يعيش نادي الزمالك في دوامة بخصوص الظهير الأيمن قبل خوض القمة ضد الأهلي، بعد إصابة الثنائي حازم إمام وحمزة المثلوثي وكذلك معاناة بديلهما الموقت محمد عبدالغني من الإصابة.

ويحاول الجهاز الطبي في نادي الزمالك، تجهيز واحد من الثنائي حازم إمام وحمزة المثلوثي لخوض لقاء القمة، لأن محمد عبدالغني لو لحق اللقاء سيلعب كمدافع بجوار محمود الونش، بسبب غياب محمود علاء للإيقاف.

بالمقابل النادي الأهلي، لا توجد لديه مشكلة في الجبهة اليمنى بوجود محمد هاني وكريم فؤاد عكس الزمالك.

محور الارتكاز الدفاعي

ويمتلك النادي الأهلي أكثر من لاعب مميز في مركز محور الارتكاز الدفاعي وهم أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وقدرة الثنائي محمود متولي ورامي بيعة على اللعب بنفس المركز.

في حين الزمالك، يعاني من أزمة كبيرة في مركز رقم 6 بعد غياب طارق حامد للإصابة ووجود بديل وحيد وهو محمد أشرف روقا بمحله قبل مواجهة الأهلي.

أزمة دفاعية

الأهلي لا يعاني من أي أزمة دفاعية قبل خوض القمة ضد الزمالك، بعد عودة المغربي بدر بانون من الإصابة وجاهزية الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وكذلك إمكانية لحاق محمد عبدالمنعم باللقاء بخلاف وجود أيمن أشرف ومحمود متولي.

بينما نادي الزمالك لا يمتلك إلا محمود الونش والشاب حسام عبدالمجيد ومحاولات لتجهيز محمد عبدالغني بعد إصابته مؤخرا نتيجة غياب محمود علاء للإيقاف الذي يواصل برنامجه التأهيلي من كدمة في القدم التي تعرض لها مع منتخب مصر.

مركز الحراسة

وقبل القمة 124، هناك قلق لدى المدير الفني لفريق الزمالك البرتغالي جيسفالدو فيريرا، حول مركز حراسة المرمى، خاصة مع تألق محمد عواد في الفترة الأخيرة، وعودة محمد أبوجبل من المشاركة الدولية مع المنتخب المصري.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عاد لقيادة نادي الزمالك في مارس الماضي بعد فسخ عقد الفرنسي باتريس كارتيرون بعقد لمدة موسم ونصف.

وخاض البرتغالي جوسفالدو فيريرا، 3 مباريات ضد الأهلي مع نادي الزمالك بواقع انتصار وحيد وخسارتين.