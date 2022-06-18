الأهلي: أي كلام عن المدرب الجديد مؤجل لما بعد مواجهة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت إدارة الأهلي أن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مؤجل لما بعد نهاية مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد بالدوري .

وقال مصدر في تصريحات صحفية:" لن نتحدث عن اي شيء يخص المدير الفني الجديد حالياً وكل ما يتردد في هذا الشأن من اسماء غير صحيحة ".

وأضاف:" هناك أسماء تتداول إعلامياً والبعض يروجه وكلاء لاعبين وشركات ولكن هذا غير حقيقي".

وأوضح:" التركيز حالياً في دعم فريق الكرة أمام الزمالك وليس هناك حديث عن المدرب الجديد ولن يحضر مواجهة القمة".

ووجهت إدارة الاهلي الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.

كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق ، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية ،وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.