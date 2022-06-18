ديمبيلي يلمح إلى إمكانية استمراره مع برشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - ألمح الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي إلى إمكانية بقائه مع برشلونة رغم فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين منذ يناير الماضي.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

ورفض ديمبيلي جميع العروض التي تلقاها من برشلونة لتمديد عقده وفقا لإدارة الفريق الكتالوني.

ولكن النجم الفرنسي ظهر في مقطع فيديو جديد ألمح فيه إلى إمكانية استمراره مع برشلونة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المشجعين وهو يسأل ديمبيلي الذي كان يجلس في سيارته: "هل ستبقى في برشلونة"؟ ولم يتردد الفرنسي في التأكيد "نعم".

وبسؤاله عن الإشاعات التي ربطته بالانضمام إلى تشيلسي هذا الصيف، وإمكانية انتقاله للفريق الإنجليزي للعب مجددا تحت قيادة مدربه السابق في نادي بوروسيا دورتموند توماس توخيل، رد ديمبيلي قائلا: "لا أنا بخير في برشلونة".

وكان ديمبيلي، انضم إلى برشلونة صيف عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند، مقابل 135 مليون يورو، ولكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه وعاني من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

المصدر: ماركا