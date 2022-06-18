نجم مانشستر يونايتد يوكل 10 محامين لمقاضاة طالب مصري

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد على مقاضاة الطالب المصري سيد سلامة من إحدى قرى محافظة الشرقية، وذلك بسبب الإساءة له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما جاء في أوراق القضية، فإن راشفورد أوكل فريقا كاملا من المحامين المصريين بلغ عددهم 10 من أجل الترافع عنه في تلك القضية التي أجلت إلى جلسة يوم 7 يوليو/تموز القادم بالمحكمة الاقتصادية في المنصورة.

وبحسب القضية، فإن راشفورد يتهم الطالب بالتنمر والتشهير والعنصرية، إلى جانب التهديد والترويع، مطالبا بتعويض مادي عن تلك الأضرار التي تسبب فيها الطالب المصري.

وقال محامي الطالب في تصريحات متلفزة أمس الجمعة إنه فوجئ عند إخباره بقيام راشفورد برفع قضية ضد موكله، مشيرا إلى طبيعة عمله التي تمنع حتما من متابعة تلك الأمور.

وأوضح أنه لا يوجد أي دليل مادي ضد الطالب المصري، وأن الجلسة قد أُجلت من أجل استكمال المرافعات التي استغرقت ما يقارب ساعة خلال الجلسة الماضية أول أمس الخميس.

وتناول المشجعون الخبر بسخرية كبيرة عبر منصات التواصل، مشيرين إلى ضرورة التركيز في التعليقات المكتوبة على لاعبيهم عقب كل مباراة، ومؤكدين على دعمهم في كل الأحوال تجنبا لتكرار مثل هذه القضايا.

وسخر الجمهور والإعلام المصري من ملاحقة راشفورد للطالب، حتى أن أحد الإعلاميين تساءل في برنامجه إنه لم يصدق الخبر و"هو راشفورد فاضي"، أي متفرغ لمتابعة من يسيئون إليه عبر مواقع التواصل.

وتطرق آخرون إلى صحة خطوة ما أقدم عليه النجم الإنجليزي، مؤكدين في الوقت نفسه على أن عددا كبيرا من مشجعي الكرة يسيئون استخدام منصات التواصل في الوقت الحالي.

(مواقع الكترونية)

