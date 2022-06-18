الامارات | ​مهر "غودولفين" بطل سباق "جيرسي ستيكس" في ختام "رويال آسكوت"

شكرا لقرائتكم خبر عن ​مهر "غودولفين" بطل سباق "جيرسي ستيكس" في ختام "رويال آسكوت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر "نوبل تروث" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق "جيرسي ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 3" لمسافة 1400 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، ضمن أشواط اليوم الختامي في مهرجان "رويال آسكوت" الملكي البريطاني العريق، الذي استهل منذ الثلاثاء الماضي في نسخته 311، ويعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأهدى "نوبل تروث" فريق "غودولفين" العالمي، الانتصار الرابع في مهرجان 2022، بعد أن شهد اليوم الأول للمهرجان الثلاثاء الماضي انتصارين للشعار الأزرق، بفوز "كوريباس" في سباق "سانت جيمس بالاس ستيكس" لخيول "جروب1" لمسافة 1600 متر، وزميله في الاسطبل "دبي فيوتشر" بلقب "ولفرتون ستيكس" لخيول فئة "ليستد" لمسافة 2000 متر، قبل أن يحمل اليوم الثالث عودة تألق الشعار الأزرق بفوز المهر "سيكريت ستيت" في سباق "كينغ جورج الخامس ستيكس" لفئة "هانديكاب" لمسافة 2000 متر.

ورفعت "غودولفين" انتصارات خيول الإمارات إلى ستة ألقاب في الموسم الحالي بعد انتزاع المهر غير المهزوم "بعيد" بشعار "شادويل" لقب أولى أشواط المهرجان "كوين آن ستيكس" لخيول "جروب1" لمسافة ا1600 متر عشبي، واتبع في اليوم الرابع للمهرجان بفوز المهر "بيرفكت باور" بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بلقب "كومنولث كاب" لخيول "جروب1" لمسافة 1200 متر.

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