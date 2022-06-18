راشفورد يقاضي مواطنا من الشرقية ويرسل 10 محامين للدفاع عنه.. ومحامي الشاب: المحكمة تعجبت من القضية.. وأول تعليق من الطالب المصري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول كواليس قضية رفعها ماركوس راشفورد، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضد طالب مصري من محافظة الشرقية، بسبب هجومه عليه بألفاظ عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرسل راشفورد 10 محامين إلى مصر، لمقاضاة طالب مصري من محافظة الشرقية، بسبب سب وقذف الأخير له على منشور خاص، عبر إحدى الصفحات الرسمية للاعب، وتوجيه رسائل تهديد وعنصرية له، نظرا لسوء أدائه مع مانشستر يونايتد.

الدعوى القضائية تم تحريكها وجاء في حيثيات الاتهام، أن المتهم وجه عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية ضد راشفورد عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يجرمه القانون، كما طالب المحامون بتعويض مؤقت قيمته 15 ألف جنيه.

محامي الطالب المصري يوضح القصة

من جانبه، أوضح سيد سلامة، محامي الطالب المصري: "شاب جائني وقال لي أنا مرفوع عليً قضية من ماركوس راشفورد، وانا لم أصدقه في البداية".

وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "جمهور التالتة"، عبر قناة "أون تايم سبورت": "أخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة هنا، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية".

وواصل: "10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة إن المحكمة كانت متعجبة من القضية".

وأردف: "الجلسة استغرقت فترة طويلة بسبب مرافعة المحاميين، والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 7/7".

واستكمل: "راشفورد والمحامون طلبوا تعويض مؤقت قيمته 15 ألف جنيه وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده".

أول تعليق من الطالب المصري

بدوره، أكد الطالب المصري محمد عصام، صاحب القضية المرفوعة ضده من جانب ماركوس راشفورد، أن اللاعب لا يعلم شيئًا عن القضية، ولكن الأزمة تخص الشركة التي تدير له حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا.

ونشر عصام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أنا متكلمتش في موضوع اللاعب ماركوس راشفورد ده نهائي لسبب واحد، وأنا المتهم في القضية طبعًا بس خلونا نتكلم بقي أولا كده الناس بتتعامل مع الموضوع على أنه أنت فين وماركوس راشفورد فين! بُعد مسافات وبُعد مكانة بينك وبينه.. لكن أحب أقولكم وبكل أمانة وصدق من خالص قلبي أنا وماركوس راشفورد أمام طاولة القانون سواء ودي حاجة بجد أنا اتشرفت بيها من كل قلبي».

وأضاف الطالب: «بجد أنا مش هسيب حد في حاله، ولا هسيب حقي لأني بمتحن وزمايلي عارفين والحوار بقاله سنتين أهو وطبعًا عارفين كم الضغط النفسي من حاجة زي دي».

وأكمل: «أنت من ممكن تكون مفبرك إسكرينات لأكونت بنفس شكل أكونتي».

وأكد الطالب: «تواصلت مع راشفورد عن طريق ناس في بريطانيا وقالوا إنه ميعرفش حاجة عن القضية ولا يُدير حسابه الشخصي، لكن في شركة راعية ماسكة الأكونتات بتاعته وطبعًا كله عايز تعويض من طالب دكتور بقى وأهله هيدفعوا وهيخافوا على مستقبله».

وأردف: «إن شاء الله ثقة في الله وفي القضاء المصري اللي مبيفرقش ما بين ماركوس راشفورد»، مشددًا على أنه من عشاق مانشستر يونايتد، وحتى تخصصه في الطب الرياضي، وهدفه أن يصبح طبيبا لهذا النادي.

وانهى: «راشفورد اتعمل عليه حملة عنصرية من أهل بلده لما خسر نهائي أمم أوروبا وضيع آخر ركلة جزاء لأنه ده منتخب بلدهم ويهمهم.. لكن مع مانشستر يونايتد أنا طول عمري بدعم مانشستر وطول عمري بحب مانشستر ومش زعلان حتي من اللي بيحصل لأن مانشستر ده حب حياتي من 13 سنة لحد النهارده، وإن شاء الله البراءة جاية ومش هسيب كل من تسبب في أذى نفسي ليا بعدها وهحطهم تحت طاولة القانون اللي عندي كامل الثقة فيه».