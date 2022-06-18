جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 22 للمسابقة اليوم

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات بطولة الدوري المصرى اليوم، السبت، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين المصرى البورسعيدى والجونة، وإنبى مع فيوتشر، وأخيرا الاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة.

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 36 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة المصرى والجونة

في السابعة مساء اليوم، السبت، يواجه المصرى البورسعيدى فريق الجونة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط المصرى أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة، في المقابل حقق الجونة الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويحتل المصرى إلى المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 21 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

وفي المقابل، يحتل الجونة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها الفوز 6 مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

موعد مباراة إنبى وفيوتشر

وفى نفس التوقيت، يلتقى نادى إنبى مع فيوتشر باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في مباراة يبحث فيها الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات، حيث تعادل إنبى مع سموحة بهدف لمثله في الجولة الماضية، وهى نفس نتيجة فيوتشر مع إيسترن كومبانى في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز فى 5 مباريات وخسر مثلهم بينما تعادل فى 11 مباراة.

وفى المقابل، يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة

وفى التاسعة مساءً، يستضيف الاتحاد السكندرى فريق مصر المقاصة باستاد الإسكندرية، حيث سقط الاتحاد السكندرى أمام الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل مصر المقاصة مع فاركو سلبيا في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة جمعها من 21 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 28 لاعبا واستقبل 35 هدفا.

وفى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.