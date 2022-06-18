شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يتسلح بـ3 مباريات نظيفة بعد اقترابه من حراسة عرين الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، من تولي مسؤولية حماية العرين الأبيض في مباراة القمة المرتقبة، والتى تجمع قطبي الكرة المصرية فى الثامنة مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد غموض موقف محمد أبو جبل بسبب تعرضه للإصابة.

وشارك محمد عواد مع الزمالك فى 9 مباريات خلال الموسم الجاري، بواقع 6 مباريات في الدوري العام، ومباراة واحدة فى دوري أبطال أفريقيا، ومباراة فى دور الـ 32 بكأس مصر النسخة الحالية، ومباراة فى نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

استقبلت شباك محمد عواد 7 أهداف، بينما نجح حارس الزمالك فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات، وتبلغ القيمة التسويقية لحارس القلعة البيضاء 400 ألف يورو.

ويدخل الزمالك مباراة القمة محتلاً المركز الأول برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فيما يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.