شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع لا يعرف الخسارة مع طارق العشرى فى 14 مباراة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طارق العشرى ، المدير الفنى لطلائع الجيش، سلسلة نتائجه المتميزة مع فريقه بعدما تعادل مع سموحة 3/3 فى المباراة التى جمعتهما باستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير من علامة الجزاء في الدقيقة 41 و85، وأضاف المهاجم فيكتورى الهدف الثانى فى الدقيقة 50، بينما أحرز لفريق سموحة كل من عبد الكريم الوادى في الدقيقتين 53 و97 من علامة الجزاء ورجب نبيل في الدقيقة 70.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ14 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 18 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة، والوصول للنقطة 33 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

وفتح مسئولو طلائع الجيش ملف تمديد تعاقد طارق العشرى المدير الفني لفريق الكرة، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد النتائج الجيدة التي يقدمها المدرب منذ توليه المسئولية الفنية للفريق وخوفاً من تلقيه عروضا مميزة للرحيل استعداداً للموسم الجديد.

يسابق مسئولو طلائع الجيش الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية فى الوقت الحالي، خوفاً من ارتفاع أسعار اللاعبين مع فتح باب الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما اطمأنت إدارة النادى على مصير الفريق فى جدول الدورى.

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد بضم جلال الشرقاوى مهاجم نادى ألعاب دمنهور لمدة خمسة مواسم، ووقع اللاعب على العقود فى حضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالطلائع ويسرى عرفان المدير الإدارى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

وجاء التعاقد مع الشرقاوى بناءً على رغبة طارق العشرى المدير الفني للطلائع الذى أشاد بقدرات اللاعب وطلب التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومى للفريق.

كما تعاقد نادي طلائع الجيش مع إسلام عادل كانو لاعب بتروجت فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين ليكون الصفقة الثانية للفريق استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.