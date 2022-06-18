شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. على معلول والمثلوثى مواجهة تونسية فى قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة مساء غد، الأحد، يكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يلتقى قطبا الكرة المصرية فى مباراة القمة بالجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد السلام، حيث تشهد المباراة صراعاً تونسياً شرساً.

فى النادي الأهلي تعول الكثير من الجماهير الحمراء على مواصلة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، تفوقه فى اللقاءات الكبرى، خاصة بعدما شارك بشكل فعال فى قمة الدور الأول التى انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وشارك علي معلول مع النادي الأهلي في 27 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 لزملائه بالفريق، وبلغت قيمته التسويقية مليون و500 ألف يورو.

بينما فى نادي الزمالك، من المقرر أن يقود التونسي حمزة المثلوثي الجبهة اليمنى للقلعة البيضاء، حيث شارك المثلوثي فى 25 مباراة خلال الموسم الجارى مع الزمالك لكنه لم يسجل أو يصنع أى أهدف.

ومن المقرر أن يكون المثلوثي في مواجهة مباشرة مع علي معلول ليشعلا المنافسة في تلك الجبهة بنكهة تونسية من نوع خاص، حيث يسعى المثلوثي إلى رد اعتباره خلال ذلك اللقاء بعدما سقط في عدة أخطاء بمباراة القمة الماضية لصالح علي معلول، تسببت في حسم نتيجة اللقاء لصالح النادي الأهلي.