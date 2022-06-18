الامارات | أوساكا تنسحب من "تنس ويمبلدون" للإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تنسحب من "تنس ويمبلدون" للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا انسحبت من المشاركة في بطولة ويمبلدون التي تنطلق في 27 يونيو الجاري، بسبب إصابة في عقب أخيل. ولم يؤكد منظمو ويمبلدون أو اللاعبة ما ذكرته التقارير ومن بينها تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وكانت أوساكا (24 عاما)، المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة مرتين ولقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) مرتين، ضمن قائمة المشاركات في ويمبلدون، والتي أعلنت قبل أيام، لكنها لم تشارك في أي بطولة منذ بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

ونشرت أوساكا مؤخرا مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعملية إعادة التأهيل التي خضعت لها بسبب مشكلة في القدم. وكانت أوساكا قد ذكرت في وقت سابق أنها تفكر في عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في لندن، بعدما تقرر عدم إضافة نقاط البطولة إلى رصيد اللاعبين واللاعبات في التصنيف العالمي، إثر حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروس بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت الكندية أوجيني بوشار، وصيفة بطلة ويمبلدون السابقة، قد أعلنت مساء أمس الجمعة انسحابها من المشاركة في ويمبلدون بسبب عدم إضافة نقاطها إلى التصنيف العالمي.

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