الامارات | السويسرية بنتشيتش إلى نهائي "تنس برلين"

شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرية بنتشيتش إلى نهائي "تنس برلين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت السويسرية بليندا بنتشيتش، حاملة الذهبية الأولمبية، نهائي دورة برلين الألمانية (500) في كرة المضرب المقامة على أرض عشبية، بعدما قلبت تأخرها أمام اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة ثانية الى فوز بثلاث مجموعات 6-7 (6-8) و6-4 و6-4 اليوم.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى بالشوط الفاصل "تاي بريك" على مدى 76 دقيقة، عوّضت السويسرية في ظل حرارة ناهزت 33 درجة مئوية لتحسم المباراة في 3 ساعات.

بنتشيتش (25 عاماً) المتوجة بثمانية ألقاب في مسيرتها والتي كانت قد أحرزت الذهبية الأولمبية العام الماضي في طوكيو، تلتقي في النهائي الفائزة بين أنس جابر المصنفة أولى في الدورة والرابعة عالمياً والأميركية الشابة كوكو غوف.

وتأمل التونسية جابر (27 عاماً) في بلوغ النهائي الرابع لها هذا العام وتحقيق لقبها الثاني والاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بعد خروج مخيب من رولان غاروس.

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