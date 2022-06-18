الامارات | أرسنال يوقع عقدا جديدا طويل الأجل مع نيكيتاه

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يوقع عقدا جديدا طويل الأجل مع نيكيتاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم أنه وقع عقدا جديدا طويل الأجل مع مهاجمه إيدي نيكيتاه، لينهي بذلك الشائعات حول مستقبل اللاعب مع الفريق. وجاء ذلك قبل أسابيع قليلة من نهاية عقد أرسنال مع نيكيتاه (23 عاما)، الذي يتواجد بالنادي منذ أن كان عمره 14 عاما، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وارتبط اسم نيكيتاه بأندية أخرى منها كريستال بالاس، حيث تردد أنه تقدم بعرض قوبل بالرفض في يناير الماضي، وكذلك ويستهام، لكن اللاعب حسم استمراره مع أرسنال الذي يدربه المدير الفني ميكيل أرتيتا.

وأعلن أرسنال أيضا أن نيكيتاه سيرتدي اعتبارا من الموسم المقبل، القميص رقم "14" الذي تركه بيير إيمريك أوباميانغ مؤخرا، وقد ارتداه في وقت سابق الهداف تييري هنري. وقال أرتيتا في تصريحات لموقع نادي أرسنال:"أنا سعيد ببقاء إيدي معنا. هو يمثل الفريق ويمثل كل قيم النادي. وأضاف :"نحن سعداء للغاية بأنه مدد تعاقده، والآن علينا العمل ومواصلة تطوير هذه الموهبة والشخصية الرائعة".

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