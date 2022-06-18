شكرا لقرائتكم خبر عن نورا الحناوى تحقق المركز السابع فى بطولة العالم لجمباز الأيروبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت نورا الحناوي لاعبة المنتخب الوطني الأول لجمباز الأيروبيك ونجمة نادي الزهور، المركز السابع فى نهائي بطولة العالم برصيد 18600 نقطة، والمقامة حاليا فى البرتغال وتستمر حتى يوم 19 يونيو الجاري.

وكانت لاعبة منتخب الفراعنة قد صعدت إلى النهائيات بعدما احتلت المركز الثامن في التصفيات برصيد 18.950 نقطة.

ويشارك فى البطولة 22 دولة وهي: “الأرجنتين وفرنسا والبرتغال وكوريا والمجر وإيطاليا وأستراليا ورومانيا وأوكرانيا وتركيا واليونان وبيرو وبلغاريا والبرازيل وسلوفاكيا وفنلندا والهند والصين والنمسا وانجلترا والتشيك ومصر”.

ويسجل منتخب مصر لجمباز الأيروبيك حاليًا أول مشاركه له في تاريخ بطولات العالم واحتل المركز السابع في منافسات الفرق، بعد أن حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور إيهاب أمين على تكوين فريق قوي يستطيع المنافسة في البطولات العالمية.

وتضم بعثة منتخب الأيروبيك:

اللاعبين: "باسل سامح وعمر أشرف ونورا الحناوي ومي أحمد وتقى محمد ويوسف ناصر وهنا أحمد ومريم أسامة ومعتز إيهاب.

المدربين: محمد السيد عكاشة ويارا أشرف وإيفا ساذلوبودا وكريستوف ديفالين، والحكمة المرافقة آية الله أحمد سعد.