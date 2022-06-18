إمام عاشور جاهز لتأمين وسط ملعب الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على جاهزية إمام عاشور لاعب وسط الفريق قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان إمام عاشور خرج من قائمة المنتخب الوطنى في مباراة كوريا الجنوبية الودية بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، قبل أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الزمالك الجماعية الأربعاء الماضى.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك على التأكد من جاهزية إمام عاشور من الناحية الطبية، خاصة فى ظل غياب طارق حامد عن مواجهة القمة، بسبب خوضه برنامجا تأهيليا.

ويدخل الزمالك مباراة القمة محتلاً المركز الأول برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فيما يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.