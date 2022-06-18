شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يحافظ على سجله خالياً من الهزائم مع فاركو × 10 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لفاركو على سلسلة اللاهزيمة مع فريقه بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الاسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد البرتغالى نونو الميدا 14 نقطة من 10 مباريات منذ توليه المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيراً التعادل الايجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

ويمتلك نونو ألميدا خبرة كبيرة فى مجال التدريب، كما كانت له تجربة ناجحة فى الدوري المصرى معاوناً للبرتغالى فيريرا فى تدريب الزمالك بولايته الأولى، كما عمل مع فيريرا لمدة 4 مواسم أثناء تدريبه لنادى السد القطرى.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويستعد فاركو لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة مساء الاثنين 27 يونيو الجارى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.