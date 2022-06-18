شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين حمدى فتحى وديانج لتأمين وسط الأهلى أمام الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل سامي قمصان، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، بين حمدي فتحي وآليو ديانج للمشاركة فى خط وسط الفريق بجوار عمرو السولية فى مباراة الزمالك ببطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في الدوري الممتاز.

ويفاضل قمصان بين حمدى وديانج لكن الأفضلية حتى الآن تصب فى مصلحة حمدي فتحي للمشاركة أساسياً فى المباراة المرتقبة على حساب آليو ديانج، الذى خاض الأيام الماضية تدريبات تأهيلية للتعافى من الكدمة التى تعرض لها فى الركبة خلال أول مران بالأهلي بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية الأخيرة.

وانتظم الأهلي في معسكر مغلق أمس استعداداً لخوض مباراة القمة المرتقبة التى يدخلها المارد الأحمر بدون مدربه بيتسو موسيماني بعد فسخ عقده ودياً الاثنين الماضي.