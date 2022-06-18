شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين ربيعة وأيمن لمجاورة ياسر إبراهيم فى الدفاع أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل سامي قمصان، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، بين أيمن أشرف ورامى ربيعة للاستعانة بأحدهما فى خط دفاع الفريق بجوار ياسر إبراهيم أمام الزمالك فى الدوري.

ويعتمد سامي قمصان على ياسر إبراهيم أساسياً فى دفاع الأهلي غداً، ويستعين بأيمن أشرف أو رامي ربيعة، وإن كانت الدلائل تُشير إلى ارتفاع أسهم أيمن أشرف فى المشاركة بالتشكيل الأساسي على حساب ربيعة.

ويلعب الأهلي مع الزمالك فى الثامنة مساء غد، الأحد، فى قمة الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام فى الدوري الممتاز.

على صعيد متصل، عقد سامي قمصان عدة جلسات مهمة مع لاعبي الفريق على مدار اليومين الماضيين، بهدف وضع خطة اللعب فى مباراة القمة. وتحدث قمصان مع لاعبي الأهلي عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز ومصالحة الجماهير بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا قبل أسابيع أمام الوداد المغربي، مؤكدا لهم أن الفوز فى القمة سيرفع أسهم المارد الأحمر فى استعادة لقب الدوري، بجانب أن الفوز على الزمالك يُمثل بطولة خاصة.

من جهته فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدوري الذى توج به الفارس الأبيض الموسم الماضى، وطالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز