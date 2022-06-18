7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، السبت، الموافق 18/ 6/ 2022 العديد من الأحداث، فى مقدمتها، 1.5 مليون دولار تُعطّل مفاوضات الأهلى مع البرتغالى فيتوريا، والأهلي يستعين بالجلسات الخاصة لتحفيز لاعبيه قبل 24 ساعة من القمة، والزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم.

1.5 مليون دولار تُعطّل مفاوضات الأهلى مع البرتغالى فيتوريا

تسبب الخلاف المالي فى تعثّر مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المارد الأحمر خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذى فسخ عقده مع الأهلي الاثنين الماضي بالتراضي.

الإسماعيلى يطالب بإبعاد أمين عمر عن تحكيم مبارياته لنهاية الموسم

طلب مسئولو النادى الإسماعيلى من اتحاد الكرة ضرورة إبعاد الحكم أمين عمر عن إدارة مبارياتهم لنهاية الموسم، بعد الأخطاء التى وقع فيها - بحسب وصفهم - خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.

الأهلي يستعين بالجلسات الخاصة لتحفيز لاعبيه قبل 24 ساعة من القمة

عقد سامي قمصان، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للأهلي، عدة جلسات مهمة مع لاعبي الفريق على مدار اليومين الماضيين، بهدف وضع خطة اللعب فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدوري الممتاز.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة

يدخل فريق الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى والتي ستقام في التاسعة مساء.

الأهلي يحدد اليوم مصير محمد عبد المنعم من مباراة القمة

يحدد الجهاز الفني للأهلي، خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الطبي، مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق من المشاركة فى مباراة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدوري الممتاز.

بوميل يبتعد عن حسابات اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال

ابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن تدريب المنتخب الوطني الأول لوجود عدد من السير الذاتية الأفضل لدى إدارة اتحاد الكرة، فى الوقت الذى يوجد اقتراح بتدريبه المنتخب الأوليمبي، إلا أن حسم ملف المنتخب الأولمبي سيكون بعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأول.

بعد استطلاع رأى جوزيه.. الأهلى يعقد اجتماعاً مع سوزا لخلافة موسيمانى