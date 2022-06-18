شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح عمر السعيد تعليمات خاصة قبل مواجهة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح عمر السعيد مهاجم الفريق تعليمات خاصة قبل مواجهة الأهلى، المحدد لها الثامنة مساء غد الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث فيريرا مع عمر السعيد حول ضرورة التركيز فى لقاء الأهلى، والتركيز فى إنهاء كافة الهجمات التى ستتاح للفريق الأبيض، كما شدد على السعيد بضرورة السعى لتسجيل هدف مبكر حتى يُربك حسابات المارد الأحمر.

ويدخل فريق الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي، ومن المنتظر أن يعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين المشاركين فى المباراة والتى تضم 21 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمي، ومن المتوقع أن تضم القائمة كلاً من: محمد أبو جبل - محمد عواد – السيد عطية - محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمد أشرف "روقا" - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – أيمن حفني – سيف جعفر – رزاق سيسيه – سيف الجزيري – احمد سيد زيزو – عمر السعيد – امام عاشور – سيد نيمار.

فيما يبحث فيريرا عن حل لأزمة خط الوسط فى مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، فى ظل غياب طارق حامد لخوضه برنامجاً تأهيلياً فى إسبانيا ، ويقترب الثلاثي محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما من تمثيل وسط الزمالك فى مباراة القمة.