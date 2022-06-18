شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يبحث عن ثالث أهدافه مع فيوتشر بعد 206 أيام غيابا بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، لتدعيم صفوف فريقه فى مباريات الدوري العام بعد تعافيه من إصابة الكسر فى شظية القدم، وذلك بعدما أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة إنبي فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وضمت القوة الضاربة للفريق بوجود مروان محسن الذى ظهر في القائمة لأول مرة بعد غياب 206 أيام.

وخاض مروان محسن 5 مباريات مع فيوتشر خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً، ويبحث مروان عن ثالث أهدافه في أول مشاركة بعد العودة من الإصابة.

يذكر أن آخر مشاركة لمروان محسن مع فيوتشر كانت أمام إنبي في الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، وبالتحديد في 23 نوفمبر الماضي، فى المباراة التى انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف، حيث خرج مروان من اللقاء مصاباً بكسر فى الشظية.

وأعلن علي ماهر المدير لفني لفيوتشر عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة إنبي والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي

الدفاع: سعد سمير، عمر كمال، محمود مرعي، مروان صحراوي، طارق طه، جوناثان، محمود شعبان.

خط الوسط: محمد فاروق، أشرف مجدي، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، عمر سافيولا، محمد رضا، غنام محمد، عبد الرحمن مانو.

الهجوم: مروان محسن وأحمد عاطف.