شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز مستندات "إدانة الحكام" لإرسالها للجبلاية بعد واقعة الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو النادى الإسماعيلى على تجهيز ملف يحوى كل أخطاء التحكيم التى وقعت ضد الدراويش فى مباريات الدوري هذا الموسم، تمهيدا لإرسالها لاتحاد الكرة، لاسيما بعد الأحداث الاخيرة التى شهدتها مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل السلبى.

وأصدر مجلس إدارة نادي الاسماعيلي بياناً رسمياً يهدد فيه بالانسحاب من الدوري المصري فى حال عدم اتخاذ قرارات صارمة ضد طاقم تحكيم لمباراة المقاولون العرب.

وجاء البيان كالتالي:

يُعرب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي عن بالغ استيائه جراء الأخطاء التحكيمية الواضحة والفجة التي شهدتها مباراة الفريق أمام المقاولون، وكان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس فى اللحظات الأخيرة وإغفال الحكم أمين عمر الرجوع لمشاهدة الكرة وهو ما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام صريحة حول غياب العدالة التحكيمية.

وعليه فقد تقدم مجلس الإدارة باحتجاج رسمي ضد هذا الحكم أمين عمر وطاقم تحكيم المعاون، خاصة حكام الفار من أجل إجراء تحقيق عادل ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويؤكد مجلس الإدارة على أهمية تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة بما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره وفى حال عدم اتخاذ مواقف محددة وصريحة تضمن تحقيق ذلك نؤكد بأن المجلس سيفكر جدياً فى عدم الإستمرار بالمشاركة فى تلك المهزلة الكروية لتوضيح الصورة أمام الرأى العام أجمع وعلى الجميع أن يعي بمسئولية ذلك.‎

ويشدد مجلس إدارة الإسماعيلي على أن تلك الأخطاء تخطت حاجز الأخطاء التقديرية، وتسببت بشكل مباشر فى إهدار العديد من النقاط طوال مشوار البطولة، وكانت كفيلة بتحسين موقف الفريق فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويشدد مجلس الإدارة على أن تلك الأخطاء رغم وجود تقنية الفار باتت تتكرر بشكل مستمر وفج، وهو ما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط الشديد بجانب فقدان نقاط مستحقة للفريق.

ويختتم مجلس الإدارة بيانه بأن ما يحدث لا يصب بأي شكل من الأشكال فى صالح اللعبة مع استمرارها للأسف فى غياب العدالة والشفافية بين جميع الأندية، وسيكون له أثر سلبى على ثقة الأندية والجماهير فى منظومة التحكيم التى تحتاج لتطوير واضح وصريح، خاصة أن الأخطاء التحكيمة واردة، ولكن للأسف باتت واردة فقط ضد مصلحة الإسماعيلي وجماهيره وذلك بشهادة كل خبراء التحكيم والمحللين بوسائل الإعلام المختلفة.

وفي حالة عدم اتخاذ قرارات صارمة ضد طاقم تحكيم لقاء اليوم فإن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يؤسفه أن يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري العام.