شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لمواجهة الأهلى بودية كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، خوض مباراه ودية الأربعاء المقبل فى الرابعة عصراً على ملاعب النادى أمام فريق كفر الشيخ، استعداد لمواجهة الأهلى فى الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 29 يونيو الجارى باستاد الإسكندرية.

وأوضح بسيونى أنه سيخوض التدريبات بشكل عادى وطبيعى جدا، وأن اللاعبين يعلمون جيدا أن مباريات أندية القمة تكون ذات طابع خاص، ولكنه يرفض وضع اللاعبين تحت ضغط واللعب بتركيز وحريه كاملة والاستمتاع بالمباراة، قائلا، "نعمل للأهلى ألف حساب ونعلم أن المباراة صعبة، خاصة أن الأهلى يلعب لحسم البطولة".