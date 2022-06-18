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شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لمواجهة الأهلى بودية كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، خوض مباراه ودية الأربعاء المقبل فى الرابعة عصراً على ملاعب النادى أمام فريق كفر الشيخ، استعداد لمواجهة الأهلى فى الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 29 يونيو الجارى باستاد الإسكندرية.
وأوضح بسيونى أنه سيخوض التدريبات بشكل عادى وطبيعى جدا، وأن اللاعبين يعلمون جيدا أن مباريات أندية القمة تكون ذات طابع خاص، ولكنه يرفض وضع اللاعبين تحت ضغط واللعب بتركيز وحريه كاملة والاستمتاع بالمباراة، قائلا، "نعمل للأهلى ألف حساب ونعلم أن المباراة صعبة، خاصة أن الأهلى يلعب لحسم البطولة".
وأعرب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن رضاه التام عن أداء اللاعبين خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا رجالا واستطاعوا بالروح العالية والإصرار والرغبة لديهم فى تحقيق التعادل باللحظات الأخيرة.
سموحة نجح فيما فشل فيه الأهلى والزمالك
وأضاف بسيونى، أن لاعبى فريقه نجحوا فى إحراز 3 أهداف فى دفاع الطلائع الحديدى وهى نسبة ليست بالقليلة فى تحقيها أمام دفاع طارق العشرى المنظم والقوى، مؤكدا أن الأهلى والزمالك لم يستطيعا إحراز تلك الأهداف فى الطلائع.
وأضاف " دخل مرمنا هدف فى وقت قاتل فى الدقيقه 89 قبل النهاية، وقدرنا على العوده بعد الهدف وده دليل على الشغل الهجومى القوى لسموحة".
سموحة يحرز فى آخر 5 مباريات 13 هدفاوتابع :" أحرز سموحة فى أخر 5 مباريات 13 هدفا وهذا أعلى نسبة تهديف وجميع الأهداف التى دخلت مرمانا أما ضربات جزاء أو مواقف أخطاء فردية سنحاول التغلب عليها، وراض عن اللاعبين بعد التعادل وكنا نتمنى الفوز والذى سعينا إليه".
سموحة راحة 24 ساعة
ومنح بسيونى، لاعبى سموحة 24 ساعة راحة اليوم على أن يعود للتدريبات غدا الأحد فى الخامسة عصرا استعداد لمباراة الأهلي المقرر لها 29 يونيو الجارى على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع 23.