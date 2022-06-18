شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يُفكر الأهلى فى ملف المدرب الجديد لخلافة موسيمانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي المباحثات والمفاوضات من أجل اختيار المدرب الأجنبي الجديد للفريق بعد فسخ عقد بيتسو موسيماني المدير الفني الأثنين الماضي. فى السطور التالية نستعرض آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم هذا الملف المهم.

س: ما هي تطورات مفاوضات مع المدربين الأجانب؟

ج: مسئولو الأهلي يُكثّفون حالياً مفاوضاتهم لحسم هذا الملف، وهناك تفاوض مع عدة مدربين أجانب لاختيار أحدهم لتدريب الفريق بعد رحيل موسيماني، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد بنهاية الموسم الجارى.

س: ما هي أبرز الأسماء المُرشحة لتدريب الأهلي؟

ج:الأبرز هو البرتغالي روي فيتوريا والفرنسي رودي جارسيا وهناك مدربين أخرين من صربيا والبرتغال وألمانيا، ويفرض مسئولو الأهلي سياجاً من السرية حول هوية المدرب الجديد.

س: هل هناك خلاف مالي بين الأهلي وبين بعض المدربين المُرشحين لتدريب الفريق؟

ج: حدث هذا مع البرتغالي روي فيتوريا الذى طلب 3 ملايين و800 ألف دولار فى الموسم له ولجهازه المعاون (خالصة الضرائب)، ولكن عرض الأهلي توقف عند مليوني و300 ألف دولار.

س: متى يحسم الأهلي هذا الملف؟

ج: ربما بنهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

س:من يقود الفريق حالياً لحين التعاقد مع مدرب جديد؟

ج: إدارة الأهلي كلّفت سامي قمصان المدرب العام للفريق بقيادة التدريبات والمباريات لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقاد قمصان الأهلي في مباراة المصري بالسلوم في دور الـ32 لكاس مصر والتى فاز فيها بهدف نظيف، ثم قاد الفريق في مباراة إيسترن كومباني بالدوري وفاز فيها الأهلي 4/1 وسيقود الفريق فى مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز وتقام المباراة على ملعب الأهلي والسلام، وسوف يستمر قمصان في منصبه لحين التعاقد مع مدرب جديد.