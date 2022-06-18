شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم صفحة النيران الصديقة بين الأهلى والزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء غد الأحد إلى استاد السلام لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، فى الجولة 22 من عمر الدوري الممتاز.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام مباراة القمة المصرية للمرة الأولى منذ إنشائه عام 2009.

شهدت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك 6 أهداف عكسية فى مختلف البطولات، وسجل لاعبو الزمالك فى شباكهم 3 أهداف (حسن الفار "هدفين"، أحمد توفيق)، كما سجل لاعبو الأهلي فى شباكهم 3 أهداف (حسين الفار – إبراهيم الكبير – محمد عامر).

ولعب العديد من اللاعبين للفريقين "الأهلي والزمالك" أبرزهم: رضا عبد العال - جمال عبد الحميد - حسام وإبراهيم حسن - إبراهيم سعيد - عصام الحضري - أحمد حسن - طارق السعيد - مؤمن زكريا - صبري رحيل – دومينيك – حسين ياسر المحمدى – جمال حمزة.

وهناك 4 مباريات لم تكتمل بين الأهلي والزمالك خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة بالدورى الممتاز، مواسم (1965- 1966)، (1970-1971)، (1995-1996)، (1998 – 1999).