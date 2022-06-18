موعد مباراة الأهلي والزمالك غدا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الزمالك، في الثامنة مساء غد الأحد، على استاد الأهلى والسلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط.

ويعاني الأهلي من الرحيل المفاجئ لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى سامي قمصان.

واستطاع قمصان تحقيق الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سامي قمصان المدرب الأحمر المؤقت على القوام الأساسي في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك.

وسيعود محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بعد الغياب عن مباراتي المصري بالسلوم في الكأس، وإيسترن كومباني بالدوري نظرًا للمشاركة الدولية مع منتخب مصر.

وسيلعب ياسر إبراهيم إلى جانب رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع وعلي معلول كظهير أيسر ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

وسيتواجد الدولي المالي أليو ديانج إلى جانب عمرو السولية كلاعبي ارتكاز بوسط الملعب وأمامهما محمد مجدي أفشة.

وسيتولى مسؤولية الجانب الهجومي كل من أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

تشكيل الزمالك المتوقع

يعاني البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من عدة غيابات عندما يواجه الأهلي.

ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني إلى تواجد محمد أبوجبل أساسيًا في حراسة مرمى الفارس الأبيض والتشكيل الأساسي رغم تألق محمد عواد بمواجهات الكأس.

محمود حمدي الونش ومحمود علاء سيتواجدان في مركز قلب الدفاع ويمينهما حازم إمام وعلى اليسار محمد عبدالشافي.

وسيقود إمام عاشور وسط الملعب بجانب محمد أشرف روقا وأمامها الرباعي يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري إلى جانب أحمد سيد زيزو.

خوسيه مونويرا حكماً لقمة الاهلى والزمالك

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.