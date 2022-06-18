تونس مهددة بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن هناك احتمالية بعدم مشاركة منتخب تونس في بطولة كأس العالم في قطر 2022، وذلك قبل أشهر من انطلاق المونديال الذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

ووفقاً لموقع le 360 المغربي، فإن وزارة الشباب والرياضة التونسية باتت تلوح بتسليط عقوبات قاسية على الاتحاد التونسي لكرة القدم، وحلّ المكتب التنفيذي، الأمر الذي يهدد مستقبل الكرة التونسية ويجعلها عرضة لإيقاف نشاطها.

وأكد الموقع أن العقوبات المحتملة من قبل وزارة الرياضة التونسية، قد تؤدي إلى استبعاد منتخب تونس من المشاركة في كأس العالم 2022.

ونقل الموقع عن وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، قوله: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي، ما يمكنني قوله إن تألق منتخب تونس في اليابان يجب أن يكون فخرا للجميع وليس للاتحاد التونسي فقط، يجب أن تفخر وزارة الرياضة بالمنتخب الوطني أيضا".

وأوضح "الجريء" أن الفيفا فرض في عام 2019 عقوبات على الاتحاد المحلية التي تدخلت في مهام عمل لجان التأديب أو الاستئناف والتي يجب أن تتمتع بالاستقلالية، إذ لا يحق للمكتب التنفيذي التأثير على قرارات اللجان المحلية.

وعن إمكانية مخاطبة الفيفا بعد تهديد وزارة الشباب والرياضة بحل المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي، قال "الجريء": "أتمنى ألا يحدث ذلك، وأن نحل مشاكلنا الداخلية دون اللجوء للاتحاد الدولي".

يشار إلى أن المنتخب التونسي يقع في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم، بجانب منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك.

وتأهل منتخب تونس إلى مونديال 2022 بعد الفوز على حساب منتخب مالي بمجموع المباراتين بنتيجة هدف دون رد في الدور الفاصل المؤهل للمونديال من قارة أفريقيا.