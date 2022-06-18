شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النتيجة الأكثر تكراراً فى قمة الأهلى والزمالك قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربي المباراة المهمة التي ستجمع بين فريقي الأهلي والزمالك الثامنة مساء غد الأحد باستاد الاهلى والسلام فى القمة 124، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد نتيجة التعادل السلبي الأكثر تكراراً فى القمة برصيد 21 مرة، آخرها فى الدور الأول موسم 2018.

وتعادل الأهلى والزمالك (2 – 2) فى أول لقاء قمة بينهما في الدوري بالجولة الثامنة بتاريخ 10 ديسمبر 1948

أول انتصار للأهلي على الزمالك فى الدوري كان (2 – 0) بتوقيع فتحى خطاب و"توتو" في القمة الثالثة عام 1949، فيما حقق الزمالك أول فوز فى القمة الثانية عام 1949 أيضا بهدف يونس مرعي.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.