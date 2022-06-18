شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان الأهلى عن المدرب الجديد للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص المدرب الجديد للنادى الأهلي المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة فى قيادة الفريق أمام بيراميدز فى كأس مصر، ويبحث النادي الأهلي حالياً عن مدرب أجنبي يقود الفريق لخلافة بيتسو موسيماني الذى تم فسخ عقده الاثنين الماضي بالتراضي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي سيُعلن عن المدرب الجديد نهاية الأسبوع الجارى، أو مطلع الأسبوع المقبل، وبذلك سيكون من الصعب على المدرب الجديد قيادة المارد الأحمر فى مباراة بيراميدز المقرر لها 26 يونيو الجارى.

ويلعب الأهلي مع الزمالك فى الثامنة مساء غد، الأحد، فى الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام، ثم يواجه غزل المحلة فى الدوري الأربعاء المقبل، قبل أن يلتقى براميدز الأحد بعد المقبل فى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وفى سياق متصل، تسبب الخلاف المالي فى تعثّر مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المارد الأحمر خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ودخل الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا ولم يُمانع الأخير من تدريب بطل مصر، لكن طلباته المالية تسببت فى تجميد المفاوضات.

وطلب فيتوريا الحصول على 3 ملايين و800 ألف دولار فى العام له ولجهازه المعاون (خالصة الضرائب)، فى حين توقف عرض الأهلي عند مليونى و300 ألف دولار للتعاقد معه بجهازه المعاون.

وأمام هذا الخلاف المالي الكبير تعثّرت مفاوضات الأهلي مع المدرب البرتغالي الذى يحظى بقبول تام بين الجميع فى القلعة الحمراء، وفتح مسئولو القلعة الحمراء خطوط اتصال مع مدربين آخرين مازال التفاوض معهم مُستمراً.

فى الوقت نفسه، لم يُغلق الأهلي باب التعاقد مع روي فيتوريا الذي سبق له العمل في المنطقة العربية، وتحديداً عبر بوابة نادي النصر السعودي، وترك الأهلي الباب موارباً فى طريق المفاوضات مع فيتوريا تحسباً لتقليل المقابل المالي بشكل يُسهّل من مهمة التعاقد معه.