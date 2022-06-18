شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يعدل طريقة لعب إنبى بعد خلافة حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تعديل طريقة لعب الفريق البترولى الذى كان يخوض بها حلمى طولان مباريات الفريق السابقة رغبة منه فى زيادة الكثافة الهجومية لفريقه.

ويفاضل فييرا بين اللعب بطريقة 4 / 3 / 3 أو 4 / 4 / 2 بعكس طريقة 5 / 3 / 2 التي كان يطبقها حلمى طولان فى المباريات السابقة، حيث يرى الخواجة أن الطريقة الجديدة هجومية أكثر وستساعد الفريق البترولى.

ويطبق فييرا طريقة لعب إنبى الجديدة في مباراة فيوتشر المقرر لها اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع 22 من عمر مسابقة الدورى العام، خصوصا أنه طالب لاعبيه بضرورة تقديم مستوى جيد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

من ناحية أخرى، حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا وراء استعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من إمكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.