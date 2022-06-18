شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. هانيا الحمامى بطلة الاسكواش: بعرف أعمل فراخ مشوية ولعبت جمباز وسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هي هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش.

كيف بدأت مسيرتك مع الاسكواش؟

بدأت لعب الاسكواش فى سن 7 سنوات وشقيقي الأكبر كريم كان يمارس اللعبة من قبلي.

هل مارست رياضات أخرى قبل الاسكواش؟

لعبت رياضات أخرى قبل الاسكواش، مثل الجمباز والسباحة، وعندما جربت الاسكواش شعرت أنها الأفضل بالنسبة لى.

من هي مثلك الأعلى فى الاسكواش؟

رنيم الوليلي بطلة العالم السابقة هي مثلي الأعلى، وأحاول التعلم منها فى أمور كثيرة داخل وخارج الملعب، ووالدي ووالدتى هما السبب الرئيسي فى كل النجاحات التي حققتها، خاصة أن اللعبة مكلفة جداً، وأهلي يدعموني دائماً فى هزيمتي أو مكسبي.

كم ميدالية يمكن أن تحصدها مصر حال تحول الاسكواش للعبة أولمبية؟

لو دخلنا الأولمبياد مصر ستحصد كل الميداليات فى الرجال والسيدات، وأتمنى أن نواصل هذا التفوق.

كيف تكون المواجهة مع المصريين داخل الملعب؟

خارج الملعب نحن أصدقاء ولكن داخل الملعب نسعى للفوز وكل منا يطمح لتحقيق البطولة وهذا أمر طبيعى.

كيف حققت التوازن بين الاسكواش والدراسة؟

الاسكواش بالنسبة لي أهم من الدراسة ووالدتي ساعدتني لتحقيق التوازن بين الدراسة واللعب، وهدفي أن أحسن من مستواي للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي.

ما هى أكثر أكلة تجيدين طهيها؟

الفراخ المشوية والسلطة أكثر وجبة أجيد طهيها.

ما هو لقبك المفضل فى الاسكواش؟

لقب الغزال يناسبني كثيرا لأنني أسعى خلف كل كرة في الملعب، وبسبب طريقة لعبي وسرعتي هو اللقب الأنسب لى.