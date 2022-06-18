شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: سموحة نجح فيما فشل فيه الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى سموحة، عن رضاه التام عن أداء اللاعبين خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا رجالا واستطاعوا بالروح العالية والإصرار والرغبة لديهم فى تحقيق التعادل باللحظات الأخيرة.



سموحة نجح فيما فشل فيه الأهلى والزمالك سموحة نجح فيما فشل فيه الأهلى والزمالك

وقال بسيونى، إن لاعبى سموحة نجحوا فى إحراز 3 أهداف فى دفاع الطلائع الحديدى وهى نسبة ليست بالقليلة فى تحقيها أمام دفاع طارق العشرى المنظم والقوى، مؤكدا أن الأهلى والزمالك لم يستطيعا إحراز تلك الأهداف فى الطلائع.

وأضاف " دخل مرمنا هدف فى وقت قاتل فى الدقيقه 89 قبل النهاية، وقدرنا على العوده بعد الهدف وده دليل على الشغل الهجومى القوى لسموحة".





سموحة يحرز فى آخر 5 مباريات 13 هدفاوتابع :" أحرز سموحة فى أخر 5 مباريات 13 هدفا وهذا أعلى نسبة تهديف وجميع الأهداف التى دخلت مرمانا أما ضربات جزاء أو مواقف أخطاء فردية سنحاول التغلب عليها، وراض عن اللاعبين بعد التعادل وكنا نتمنى الفوز والذى سعينا إليه".