شكرا لقرائتكم خبر عن الوصايا الأمنية العشر للجماهير قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم واحد، يفصلنا عن القمة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقامة غدا الثامنة مساءً بإستاد السلام، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المباراة الهامة.

ومع حالة الترقب الجماهيري، وضع خبراء الأمن عددًا من الوصايا للجماهير، للخروج بالمباراة في مشهد حضاري، أبرزها:



الوصايا الأمنية العشر للجماهير قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 1. منع دخول الشماريخ نهائياً لداخل الاستاد. 2. منع حمل لافتات مسيئة أثناء المباراة. 3. منع التجمع أمام البوابات الرئيسية للاستاد. 4. الانصياع لتعليمات رجال الأمن المكلفين بالتأمين. 5. الالتزام بقواعد التفتيش المعمول بها لدى دخول الاستاد. 6. منع دخول الاستاد بعد الساعة السادسة مساءً. 7. يحذر التعرض للاعبي الفريقين بأى وسيلة من الوسائل. 8. الالتزام بالأماكن المخصصة للجماهير والدخول من البوابات المحددة بالتذاكر. 9. إخلاء الاستاد عقب الانتهاء من المباراة. 10. الخروج بمظهر حضارى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.