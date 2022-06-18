شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلي والزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة الأهلى محتلاً المركز الأول برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فيما يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

ترتيب الدورى المصرى

وتقام مباراة قمة الدورى الممتاز رقم 124 بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.