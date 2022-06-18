شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة رحيل بيرسى تاو بعد فسخ عقد موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن مسئولو النادي الأهلي بيرسي تاو لاعب الفريق بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء بعدما ترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول تفكير إدارة النادي فى الاستغناء عن اللاعب الجنوب أفريقي عقب رحيل مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقالت تقارير إن الأهلي يُفكّر فى الاستغناء عن بيرسي تاو بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن بيتسو موسيماني كان المساند الأول والأخير له فى القلعة الحمراء، لكن مصدراً فى النادى نفى هذه الأنباء وأكد أن اللاعب مُستمر ولا توجد نية للاستغناء عنه.

وشدد المصدر على أن المدرب الجديد للأهلي الذى سيتم التعاقد معه الأيام المقبلة سيكون له الكلمة الأولى والأخيرة فى حسم مصير اللاعبين الأجانب، كما أن إدارة النادي ترى أن بيرسي تاو المُنضم للأهلي الصيف الماضي قادماً من برايتون الإنجليزي لاعب جيد وجدير بالبقاء مع الفريق، خاصة إذا كانت هذه وجهة نظر المدرب الجديد.

وعقد مسئولو الأهلي جلسة مع بيرسي تاو خلال اليومين الماضيين أكدوا له خلالها إنه مُستمر مع الفريق ولا توجه رغبة للإستغناء عنه كما زعمت بعض التقارير وأن النادي ينتظر منه الاجتهاد والتركيز مع الفريق للمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك فى الثامنة مساء غد، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز وتقام المباراة على ملعب الأهلي والسلام بحضور خمسة آلاف مُشجع.