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الامارات | فابريغاس يرحل رسميا عن موناكو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم رحيل سيسك فابريجاس، المتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، عن صفوف الفريق، دون أن تتضح الصورة بشأن الوجهة المقبلة للاعب. ونشر موناكو تغريدة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيها "شكرا سيسك!".

وقضى فابريغاس (35 عاما) ثلاثة أعوام ونصف العام مع موناكو الذي انضم إليه قادما من الإنجليزي، لكنه عانى بشكل كبير من الإصابة خلال موسمه الأخير مع الفريق الفرنسي. وشارك فابريغاس، النجم السابق لأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في 110 مباراة دولية وتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 ولقبي كأس الأمم الأوروبيةعامي 2008 و2012.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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