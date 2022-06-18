الامارات | هداف العين السابق جيان يبدأ أولى خطواته في عالم التدريب

شكرا لقرائتكم خبر عن هداف العين السابق جيان يبدأ أولى خطواته في عالم التدريب والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق هداف فريق العين السابق، الغاني اسامواه جيان بالدورة التدريبة لنيل الرخصة التدريبية " B" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقامة في ويلز، وذلك في خطوة من أجل التحضير لما بعد اعتزال مشواره كلاعب كرة قدم.

ونشر جيان 36 عاماً صورة عبر حسابه في "انستغرام"، خلال إحدى الحصص الصباحية رفقة مجموعة من المدربين من بينهم الفرنسي فلوران مالودا، ولاعب الزمالك المصري أحمد مجدي، وذلك في الدورة التي تمتد لستة أيام والمخصصة للاعبين المحترفين.

وظل جيان الذي قضى ثاني الهدافين التاريخيين في نادي العين برصيد 95 هدفاً بدون ناد لما يقارب العام بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشواره مع فريق ليغون سيتيز في الدوري الغاني الممتاز.

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