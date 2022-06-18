ما هو موعد مباراة الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي في الدوري التونسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستكمل فريق النجم الساحلي مبارياته في مجموعة التتويج للدوري التونسي، حين يلاقي الاتحاد المنستيري في الجولة الثامنة، مساء السبت.



ويحتل الاتحاد المنستيري وصافة ترتيب الدوري التونسي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز قبل الأخير بـ11 نقطة.

يحل النجم الساحلي ضيفا ثقيلا على الاتحاد المنستيري في الجولة 8 من مجموعة التتويج في الدوري التونسي، مساء السبت.

وتنطلق المواجهة الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري التونسي عبر قناة الكاس القطرية، حيث يمكن لعشاق الفريقين متابعة المباراة خلالها على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري التونسي " مجموعة التتويج " 2022

الترجي - 17 نقطة

الاتحاد المنستيري - 15 نقطة

الإفريقي - 13 نقطة

الصفاقسي - 11 نقطة

النجم الساحلي - 11 نقطة

اتحاد بن قردان - 3 نقاط