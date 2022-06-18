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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
يواصل فريق الهلال رحلته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري السوداني، حين يلاقي نظيره أهلي شندي في الجولة 19 من عمر المسابقة.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 48 نقطة، بينما يأتي أهلي شندي رابعا بـ28 نقطة حتى الآن.
يستقبل فريق أهلي شندي نظيره الهلال ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السوداني، مساء يوم السبت.
وتنطلق المباراة في تمام 7:15 بتوقيت الخرطوم 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
تبث مباراة الهلال وأهلي شندي عبر القناة السودانية على الهواء مباشرة.
جدول ترتيب الدوري السوداني 2022
الهلال - 48 نقطة
المريخ - 42 نقطة
توتي - 28 نقطة
أهلي شندي - 28 نقطة
أهلي الخرطوم - 27 نقطة