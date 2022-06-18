تعرف على موعد مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق الهلال رحلته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري السوداني، حين يلاقي نظيره أهلي شندي في الجولة 19 من عمر المسابقة.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 48 نقطة، بينما يأتي أهلي شندي رابعا بـ28 نقطة حتى الآن.

يستقبل فريق أهلي شندي نظيره الهلال ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السوداني، مساء يوم السبت.

وتنطلق المباراة في تمام 7:15 بتوقيت الخرطوم 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تبث مباراة الهلال وأهلي شندي عبر القناة السودانية على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري السوداني 2022

الهلال - 48 نقطة

المريخ - 42 نقطة

توتي - 28 نقطة

أهلي شندي - 28 نقطة

أهلي الخرطوم - 27 نقطة