«كاف» يهدد الوداد المغربي بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدد نادي الوداد بالحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت صحيفة "المنتخب" المغربية بأن الكاف بعث رسالة لنادي الوداد الرياضي يخطره فيها بتسديد مستحقات لمهاجمه السابق سليمان سيسوكو.

وكان سيسوكو، كسب نزاعه ضد الوداد في محكمة التحكيم الرياضي، التي ألزمت الفريق المغربي بدفع مستحقات اللاعب والبالغة نحو 200 ألف دولار أمريكي.

وأكدت الصحيفة أن "الكاف" هدد الوداد بحرمانه من المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في حال لم يلتزم بأداء مستحقات سيسوكو.

يشار إلى أن الوداد الرياضي هو حامل لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.