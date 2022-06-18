بوميل يبتعد عن حسابات اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال

القاهرة - سامية سيد - ابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن تدريب المنتخب الوطني الأول لوجود عدد من السير الذاتية الأفضل لدى إدارة اتحاد الكرة، فى الوقت الذى يوجد اقتراح بتدريبه المنتخب الأوليمبي، إلا أن حسم ملف المنتخب الأولمبي سيكون بعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأول.

وفى السياق ذاته، كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لمعرفة موقفه من العودة مجددا.

واعتذر كيروش، فى وقت سابق، عن عدم استكمال مهمته مع منتخب مصر بعد مباراتي السنغال فى تصفيات كأس العالم، واتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي.

من ناحية أخرى، اقترب محمد شوقي مدرب عام منتخب مصر السابق وعصام الحضري مدرب الحراس من الاستمرار في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يجري حاليا تشكيله بعد توجيه الشكر لايهاب جلال المدير الفني السابق.

وكلف اتحاد الكرة أمس حازم إمام ومحمد بركات عضوى المجلس ببحث السير الذاتية لبعض المدربين قبل الاستقرار على المدرب الجديد.

وأوضح حازم إمام عضو، مجلس إدارة اتحاد الكرة، شروط اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد التراجع عن اختيار مدرب وطني والاستقرار على مدرب أجنبي للمرحلة المقبلة.

وقال إمام، "تم الاستقرار على مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي لأننا نرغب في مدرب عمل في الأولمبياد من قبل، وسنحاول التعاقد مع مدرب كبير ولديه خبرات، وجار التفاوض مع اسم كبير".

وأضاف، "أتمنى أن يكون الثلاثي الأجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة من نفس المدرسة، ونرشح مدربين مصريين للعمل مع الأجانب، لكن إذا استعصى علينا توفير ثلاثة من نفس المدرسة يجب أن يكون اثنان على الأقل من مدرسة واحدة طالما أن ذلك يخدم مصلحة الكرة المصرية".

وواصل إمام: "سنعيد الكرة المدرسية كأحد أنشطة اتحاد الكرة، الأكاديميات أيضا ستكون تحت مظلة اتحاد الكرة بداية من الموسم المقبل، وهناك اقتراح من الكاف بتنظيم دوري الأكاديميات في مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".