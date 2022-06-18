شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وبن شرقى الأحدث.. 30 هدفاً للأجانب فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربي المباراة المهمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك فى الثامنة مساء غدٍ الأحد فى القمة 124، فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخلال 123 مباراة قمة جمعت الأهلى والزمالك فى الدوري، أحرز المارد الأحمر 151 هدفاً فى مرمى الزمالك، بالإضافة لأربعة أهداف اعتبارية، فيما سجل الفارس الأبيض 108 أهداف فى الشباك الحمراء.

وتملك كتيبة اللاعبين الأجانب فى صفوف القطبين تاريخاً طويلاً من الأهداف المميزة فى القمة، حيث أحرز الأهلي 16 هدفاً عن طريق نجومه الأجانب، بينما سجل نجوم الزمالك من العرب والأفارقة 14 هدفاً فى مرمى الأهلي، ويعد التونسى على معلول آخر لاعب سجل للأهلي فى الزمالك، بينما يعد المغربى أشرف بن شرقى آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي، وذلك خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين فى الموسم الحالى وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 5-3.

ويتزعم السوداني عمر النور لاعب الزمالك السابق قائمة الهدافين الأجانب فى لقاءات القمة برصيد 4 أهداف ثم الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف، وكان اليمني على محسن لاعب الزمالك الأسبق أول لاعب أجنبي يسجل في الكلاسيكو عام 1961.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.