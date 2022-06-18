شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر للشاطئية استعدادا لكأس العرب وتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، اليوم السبت، مرحلة الاستعداد الثانية لمنتخبنا الوطني، تمهيداً للمشاركة فى بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية، قبل انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة القدم الشاطئية موزمبيق 20222.

ويستمر معسكر منتخبنا الوطني من 18 الي 26 من الشهر الجارى، وسيخوض الفراعنة خلال هذه الفترة 3 مباريات ودية من أجل تجربة العديد من الوجوة الجديدة التى تم ضمها مؤخرا لصفوف المنتخب والذى يمر بعملية تغير جلد كاملة.



الشاطئية



الشاطئية



الشاطئية

واختار الجهاز الفنى بقيادة مصطفى لطفى قائمة من اللاعبين تضم كلا من.. 4 حراس عبدالعزيز صباح، ومحمد السيد، وإبراهيم حسن، ومحمود ماهر ،و مصطفي سمير، ومصطفى أحمد، ومصطفى على، ووحسان محمد، واسلام أحمد، وأحمد الشحات، وأحمد سليمان إيشا، ووهيثم عاطف، ووعبدالرحمن حسن، وحسام باولو، ومحمد عبدالنبى،و علي رمضان، واسماعيل بهجت، وكريم شحاته، واحمد ناصر، ووأحمد سعيد، ومحمد صابر، واسلام خلف، واسلام عزت ورجب برعى، وسيف مصطفى.

ويسعى مصطفى لطفي خلال المعسكر للمنتخب الوطني، للوقوف على المستوى النهائي للاعبين، قبل انطلاق مشوار الفريق الرسمي بالمشاركة فى كأس العرب.