شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: القمة خارج التوقعات ولن تحسم صراع صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، فى الثامنة مساء غد الأحد، لن تكون حاسمة فى صراع صدارة الدوري العام.

وقال عبد العزيز، فى تصريحات لبرنامج "نهارك أبيض" عبر قناة الزمالك، "مباريات القمة خارج التوقعات، ودائماً تشهد ميلاد نجم أو اثنين في الأهلي أو الزمالك، وشخصية اللاعبين يوم اللقاء هى الأهم، من الصعب الحديث عن صراع الدوري من خلال نتيجة مباراة القمة، لأن الأهلي مازال لديه 3 مباريات مؤجلة بعدهم يمكن الكلام عن سباق الصدارة".

وأضاف عبد العزيز، "ما يهمني أن يواصل الزمالك انتصاراته وألا يفقد نقاطا، خاصة أن الأهلي لديه مباريات مؤجلة، المباراة الأخيرة أمام الداخلية لا يمكن اعتبارها معياراً للفريق للحديث عن مباراة القمة، ومباريات الكأس دائماً خارج المقاييس، والأهم أن الزمالك عاد للمباراة بعد التأخر واستطاع أن يفوز ويتأهل، والمباراة كانت بروفة جيدة قبل لقاء الأهلي.

وتابع، "أعجبني أداء سيف فاروق جعفر لديه شخصية ورؤية جيدة للملعب، ولكنه بحاجة إلى أن يكون لديه شراسة أكبر، وأعتقد أنه من الممكن أن يكون له دور أمام الأهلي.

واختتم عبد العزيز قائلا، "الغيابات قد تكون مؤثرة لعدم وجود البديل على الدكة، خاصة أن محمود علاء لاعب لديه خبرات كبيرة، وغيابه لن يوفر البديل للونش وعبد الغني في حالة تعرض أي لاعب لإصابة".